Tempo de verão

Luxemburgo vai aquecer até aos 29 graus esta semana

Redação Se está a passar o agosto no Grão-Ducado prepare-se para dias de calor a partir de quinta-feira, com as máximas a subirem gradualmente até quase aos 30 graus.

O país merece verdadeiros dias de verão sobretudo depois das chuvas fortes que regiões inundadas e com graves prejuízos pessoais e nacionais. Já é altura de chegar finalmente o bom tempo.

E de acordo com as previsões do Meteolux vai estar calor esta semana. Os termómetros vão subir timidamente.

Terça-feira não passam dos 22 graus celsius e o céu vai estar enovoado. Quarta-feira, dia 11 as nuvens começam a deixar o país e as temperaturas máximas atingem os 25 graus. Depois sim, na quinta-feira e sexta-feira as máximas dão um pulo até aos 29 graus, sendo na sexta-feira a mínima de 17 graus.

Mas, como diz o ditado, estes dias parecem ser "sol de pouca dura", dado que para sábado, os termómetros baixam até aos 24 graus. Não é de todo mau, até porque segundo as previsões vai estar sol.

