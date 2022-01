As pessoas com a dose de reforço poderão encurtar o tempo de isolamento, caso um autoteste rápido aponte negativo no quinto ou sexto dia após a infeção.

Covid-19

Tempo de isolamento deverá ter menos quatro dias no Luxemburgo

Susy MARTINS O Governo do Luxemburgo reuniu-se na terça-feira em Conselho de Ministros e decidiu reduzir o tempo de isolamento de pessoas vacinadas e que testaram positivo à covid-19.

Segundo a RTL, o tempo de isolamento terá menos quatro dias. Atualmente, uma pessoa que esteja positiva ao SARS-CoV-2 tem de ficar em isolamento durante dez dias.

Com esta nova medida, as pessoas inoculadas com a vacina de reforço poderão encurtar esse tempo de isolamento, caso um autoteste rápido aponte negativo no quinto e sexto dia de infeção. Ou seja, a pessoa poderá regressar ao trabalho depois do sexto dia de contaminação.

Ainda segundo a RTL, o certificado de vacinação completa deverá ser válido durante nove meses no Luxemburgo, seguindo as normas europeias.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.