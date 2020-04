Tempo. Amanhã o termómetro desce 8 graus e pode chover

Este domingo de Páscoa as máximas vão chegar aos 21 graus mas as temperaturas vão cair a pique, até aos 13 graus, na segunda-feira.

Este domingo de Páscoa as máximas vão chegar aos 21 graus mas as temperaturas vão cair a pique, até aos 13 graus, na segunda-feira.

Até o clima se alia às medidas restritivas como o confinamento nesta época de pandemia. Este domingo de Páscoa o tempo de 'verão' continua. Mas é só hoje, porque amanhã, segunda-feira os termómetros vão descer dos 21 graus para os 13 graus. Assim, menos oito graus, de repente. E até pode chover, segundo as previsões do Meteolux.

Temperaturas batem recordes com valores de verão em plena Páscoa

Terça-feira ainda vai estar mais frio, com as mínimas a atingirem os zero graus celsius. Contudo, o calor vai voltar a partir de quarta-feira, e os termómetros a subir até aos 20 graus, na sexta-feira.

Quanto às mínimas, estas passam de um grau na quarta-feira para 11 graus na sexta-feira, segundo o Meteolux.





