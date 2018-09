O vento soprou a mais de 100 quilómetros por hora no domingo. Não houve feridos, mas os serviços de socorro tiveram um dia atarefado. Para hoje, prevê-se uma acalmia com as temperaturas a não ultrapassarem os 15 graus.

Tempestade provoca 376 pedidos de socorro

O vento soprou a mais de 100 quilómetros por hora no domingo. Não houve feridos, mas os serviços de socorro tiveram um dia atarefado. Para hoje, prevê-se uma acalmia com as temperaturas a não ultrapassarem os 15 graus.

O dia de ontem ficou marcado pelo vento forte que se fez sentir em todo o país. Os serviços de meteorologia tinham colocado o país sob alerta laranja devido ao mau tempo, sobretudo da parte de tarde.

O vento soprou com rajadas que atingiram os 100 km/h.

Os serviços de socorro dão conta de 376 chamadas durante a tarde de domingo devido às intempéries. Segundo o balanço, enviado em comunicado, os serviços tiveram de intervir 139 vezes devido a queda de árvores e quatro vezes por causa de caves inundadas.

Para hoje, prevê-se uma acalmia do tempo, com as temperaturas máximas a não ultrapassar os 15 graus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.