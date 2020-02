O início da próxima semana vai ser de chuva intensa e ventania furiosa no Grão-ducado, mas a intempérie será pior em França.

Tempestade: Prepare-se para ventos de 100 Km/hora a partir de domingo

Paula SANTOS FERREIRA O início da próxima semana vai ser de chuva intensa e ventania furiosa no Grão-ducado, mas a intempérie será pior em França.

Depois da Ciara é a tempestade Dennis começa já a afetar a sério o Luxemburgo no próximo domingo, dia 16.

A previsão é de “chuva localmente intensa e rajadas de vento que já poderão aproximar-se mais dos 90 ou 100 km/hora, entre domingo e terça-feira”, declara ao Contacto Francisco Rodrigues, geógrafo físico, cientista do ambiente e previsor de tempo no site meteorológico BestWeather.

Fotogaleria. Tempestada Ciara deixa rasto de destruição Ainda a meio gás o Luxemburgo acordou com àrvores caídas, estradas cortadas e rios a transbordar. As imagens são impressionantes.

Apesar da intempérie no Grão-Ducado, a tempestade Dennis que tal como a Ciara “é uma tempestade atlântica”, vai afetar com mais intensidade a vizinha França “a norte e oeste”, explica este especialista.

Mas não só. Também as “ilhas britânicas, mar do norte, Holanda, Noruega e Islândia” vão sentir com mais força a fúria da Dennis.

Esta tempestade surge dias depois da Ciara que assolou também parte da Europa tendo originado queda de árvores e cheias no Grão-Ducado, e muitos pedidos de emergência aos bombeiros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.