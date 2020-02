As previsões meteorológicas que antecipam um cenário extremo até segunda-feira devido à tempestade que afeta o Luxemburgo e outros países obrigaram a uma série de mudanças e cancelamentos de eventos e serviços em todo o Grão-Ducado.

Tempestade: o que fecha na segunda-feira

Voos



Como o Contacto informou, o Aeroporto do Luxemburgo comunicou que vários voos foram cancelados. Se tiver um voo reservado, deve estar atento à página do aeroporto ou ligar para o +352 2456-1 para obter mais informações.

Recolha do lixo

Aos moradores pede-se que não deixem o lixo na rua, uma vez que pode ser arrastado.

Estacionamento

Algumas áreas de estacionamento público estão a ser objeto de limpeza devido à tempestade. Por exemplo, qualquer pessoa estacionada na área de estacionamento de Daich em Ettelbruck devia ter retirado o seu veículo se fosse seguro fazê-lo. A esta hora, a polícia já terá verificado e garantido que todos os carros foram removidos.

Não há jornais

Os correios anunciaram que nenhum jornal da manhã será entregue na segunda-feira. Os serviços postais normais podem sofrer atrasos.

Ensino

De acordo com a RTL, apesar da dispensa da ida às aulas de milhares de alunos da escola pública, como noticiou o Contacto, os estabelecimentos de ensino vão estar abertos para receberem os alunos que ali chegarem. Isto apesar de não haver aulas como confirmou o Ministério da Educação.

Embora esta decisão não abranja o ensino privado muitas estão a aderir à medida por razões de segurança como a ISL, as escolas europeias e a St. George que confirmaram à RTL que não iam abrir as portas. Recomenda-se, portanto, que os pais dos alunos confirmem se as escolas que frequentam vão abrir.

O transporte escolar TICE foi cancelado mas os autocarros escolares VDL vão estar em funcionamento.

A escola secundária privada Emile Metz seguiu o exemplo das escolas públicas assim como as escolas privadas "Marie Consolatrice" em Esch e Sant'Ana em Ettelbrueck. A "Fieldgen" comunicou que os alunos que se inscreveram em atividades de voluntariado são convidados a frequentar as escolas. Todos os outros são dispensados de o fazer. Saint-Sophie também se alinhou com as escolas públicas.

As autoridades informaram que, seguindo o aviso da Meteolux, bem como a mensagem do Ministério da Educação às escolas públicas luxemburguesas, os alunos da Escola Vauban e do Liceu Francês do Luxemburgo também serão dispensados das aulas amanhã como medida de precaução. Os estabelecimentos permanecerão abertos para assegurar o acolhimento aos alunos que vierem. Os professores e outros membros do pessoal assegurarão este serviço de acolhimento. O transporte escolar não será feito para os alunos das escolas primárias.

A escola florestal de Dudelange também vai permanecer fechada na segunda-feira. A Walforfschool em Limpersberd é outros dos estabelecimentos encerrados.

No ensino superior, a Universidade do Luxemburgo publicou um anúncio para funcionários e alunos avisando que podem trabalhar a partir de casa.

