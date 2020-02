Foi elevado o estado de alerta laranja para vermelho entre a 1 e as 9 da manhã de segunda-feira. O alerta laranja mantém-se até às 23h de segunda-feira quando se esperam que os ventos fortes aumentem a partir das 13h deste domingo. Há previsões de chuva muito forte também para a madrugada de segunda-feira.

Tempestade: MeteoLux eleva nível de alerta para vermelho

Foi elevado o estado de alerta laranja para vermelho entre a 1 e as 9 da manhã de segunda-feira. O alerta laranja mantém-se até às 23h de segunda-feira quando se esperam que os ventos fortes aumentem a partir das 13h deste domingo. As rajadas mais fortes, entre 110 e 130 km/hora, são esperadas para a noite de segunda para terça-feira. Simultaneamente, há previsões de chuvas muito fortes com 20 a 30 litros por metro quadrado.

O serviço meteorológico emitiu um aviso sobre o risco de queda de árvores, telhados e chaminés danificadas e tráfego rodoviário perturbado, especialmente em áreas florestais. Recomenda-se não deixar objetos no exterior, limitar os movimentos, manter uma velocidade moderada ao conduzir, ter cuidado e não caminhar na floresta. Na França, 35 departamentos, incluindo o Grand Est, foram colocados em alerta âmbar, o mais elevado dos patamares de alerta.

No domingo de manhã, o aeroporto Findel confirmou que três voos com partida do Luxemburgo seriam cancelados. Os voos da Lufthansa para Frankfurt às 14h20 e 18h40 foram cancelados, assim como o voo das 20h30 para Munique. Os voos de chegada das duas cidades também foram afetados, com os voos das 13h30 e 17h50 de Frankfurt e o voo das 19h55 de Munique também cancelado.

O aeroporto de Bruxelas também cancelou um número significativo de voos por causa da tempestade.

En raison de vents forts ce dimanche 09/02, des retards et annulations pour les vols au départ et à l’arrivée sont à prévoir. Prenez contact avec votre compagnie aérienne ou consulter notre site/app https://t.co/GavVDTCgXS pour obtenir de l’information sur votre vol. #stormCiara — Brussels Airport (@BrusselsAirport) February 8, 2020

No sábado, o MeteoLux fez uma série de recomendações aos cidadãos para se protegerem deste fenómeno extremo. O instituto meteorológico recordou que durante uma tempestade se devem guardar todos os objetos que possam ser levados pelo vento e também recomendou que se verifique se portas e janelas estão devidamente fechadas e proteger animais domésticos dentro de casa.

Durante a tempestade, a MeteoLux pediu à população para que fique em casa o máximo possível evitando saídas desnecessárias e sugere que se desliguem computadores, televisões e outros aparelhos elétricos.

Se ainda assim houver a necessidade de viajar, deve permanecer longe de árvores, é preferível usar transportes públicos, evitar pequenas estradas e manter familiares informados.

