Tempestade Filomena reteve mais de 90 passageiros da Luxair em Madrid

Ana TOMÁS

Um voo da Luxair com 97 passageiros a bordo ficou retido na capital de Espanha na passada sexta-feira à noite, quando o forte nevão provocado pela tempestade Filomena obrigou as autoridades a interromperem as operações aéreas.

"Após a deterioração das condições meteorológicas em Madrid na sexta-feira à noite, o voo Luxair LG3838, que partia de Madrid com destino ao Luxemburgo, foi cancelado. O Boeing Luxair 737-700 LX-LGQ, a bordo do qual seguiam 97 passageiros, acabou por não poder descolar do aeroporto de Madrid-Barajas, que as autoridades decidiram fechar temporariamente por razões de segurança", explica a companhia aérea, em comunicado enviado à imprensa.

As equipas da Luxair acompanharam de perto a situação e permaneceram em contacto com os passageiros no aeroporto de Barajas, adianta a empresa, acrescentando que a dimensão inesperada dos acontecimentos também gerou algumas dificuldades na prestação de apoio a quem ficou em terra.

"Devido à escala inesperada da situação em Madrid (o acesso ao aeroporto por estrada foi encerrado pela autoridades espanholas por razões de segurança) e o grande número de passageiros envolvidos (de várias companhias aéreas em conjunto), a organização de hotéis revelou-se complexa", refere a Luxair, que acabou por atribuir 120 euros por pessoa e deixar essa procura a cargo dos próprios passageiros, que acabaram por ter de ficar o fim de semana na capital espanhola sem conseguir regressar a casa.

No domingo de manhã, os passageiros foram contactados pela companhia aérea para regressarem ao aeroporto assim que reabrisse, o que aconteceu a meio da tarde do mesmo dia.

A Luxair conseguiu organizar um voo que saiu de Madrid às 23h57 (hora local) e aterrou no Findel pelas 01h50 desta segunda-feira, garantindo a viagem a 93 dos 97 passageiros.

A imprevisibilidade das condições meteorológicas na capital espanhola levou, no entanto, a que outros dois voos da companhia, de Madrid para o Luxemburgo e no sentido inverso, que estava previsto descolarem no domingo vissem a sua hora de partida adiada 24 horas.

