Tempestade Ciara provoca primeiros estragos no Luxemburgo

Até agora, os bombeiros já foram chamados para 46 intervenções na sequência de incidentes provocados pelos ventos violentos.

A maioria dos incidentes foram provocados pela queda de árvores e não há, até agora, feridos a registar.

Por causa dos ventos violentos que se registam no Luxemburgo, os bombeiros já foram chamados a intervir 46 vezes desde a meia-noite de sábado.

Na cidade do Luxemburgo, as rajadas de vento também derrubaram barreiras nos estaleiros das obras na Rue de Hollerich e no Val des bons malades.

Um grupo de crise, presidido pela ministra do Interior Taina Bofferding, tem estado a rever o plano de emergência que foi desencadeado no domingo.

O estado de alerta subiu de laranja para vermelho entre a 1 e as 9 da manhã desta segunda-feira de manhã.



Escolas com aulas suspensas, voos cancelados, circulação de comboios perturbada, são as consequências de uma forte tempestade que está a afetar o Luxemburgo desde ontem à tarde.



São esperadas rajadas que podem ultrapassar os 120 km/h durante a noite.

As autoridades recordam que o 112 é um número de emergência e que só se deve recorrer a este meio em caso de verdadeira necessidade.