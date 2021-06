Dezenas de árvores caídas estão a perturbar o tráfego ferro e rodoviário. Há registo de quedas de árvores nas estradas nacionais N27, N10, N12 ou ainda na CR118. Na capital, o túnel que liga Howald à rotunda Gluck está encerrado devido a inundações.

Tempestade causa estragos no Luxemburgo

Manuela PEREIRA Dezenas de árvores caídas estão a perturbar o tráfego ferro e rodoviário. Há registo de quedas de árvores nas estradas nacionais N27, N10, N12 ou ainda na CR118. Na capital, o túnel que liga Howald à rotunda Gluck está encerrado devido a inundações.

A circulação de comboios está interrompida entre Kautenbach e Clervaux, nos dois sentidos. Os passageiros da linha 10 estão a ser encaminhados para autocarros de substituição.

Em causa está o estado do tempo. O Meteolux mantém até às 10 da noite o alerta amarelo devido à ocorrência de aguaceiros, trovoada e ventos fortes.

Tornado atinge Hosingen esta sexta-feira O mau tempo não está a dar tréguas no Luxemburgo.

Os serviços de socorro receberam pelo menos 720 chamadas, através do 112, entre as 17 e as 18 horas, devido, sobretudo, a inundações de caves e a árvores caídas na estrada.

Os serviços já realizaram mais de 160 intervenções desde então. A maioria das intervenções regista-se na cidade do Luxemburgo e arredores, na região de Troisvierges e Hosingen e nas comunas de Esch-sur-Alzette e Differdange.

Em Hosingen e em Kirchberg, na capital, há vídeos a circular nas redes sociais sobre formações de tornados. Ocorrências que as autoridades ainda não confirmaram.

O último tornado registado no Luxemburgo ocorreu a 9 de agosto de 2019. Atingiu o sul do país, mais precisamente várias localidades das comunas de Pétange e Bascharage, tendo provocado feridos e prejuízos avultados e desalojado várias famílias.



