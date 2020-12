Um voo da Luxair que partiu do Findel com destino a Paris não conseguiu chegar à capital por causa das chuva e rajadas de vento com mais de 100 km/hora. Sem alternativa fez inversão de marcha.

Tempestade Bella. Voo da Luxair não consegue aterrar em Paris e regressa ao Findel

A tempestade Bella que está a assolar a França neste domingo provocou alterações e cancelamentos em várias ligações aéreas sobretudo no aeroporto de Rossy Charles de Gaulle, em Paris.

Isso mesmo aconteceu com um voo da Luxair esta manhã com partida do Findel com destino a Rossy. Ao aproximar-se do aeroporto que serve Paris o avião viu-se impedido de aterrar devido ao mau tempo, fortes chuvas e rajadas de vento de mais de 100 km/hora que fustigavam a região esta manhã.

"O voo Luxair do Luxemburgo acabou e voltou para trás", acrescentou o porta-voz da empresa Aéroports de Paris (ADP) À AFP.

Um outro voo da Luxair que deveria levantar voo às 13h50 de hoje do Findel com destino a Rossy acabou por ser cancelado.

Houve ainda "um voo Aeroflot que aterrou em Amesterdão", sendo que o destino inicial era o aeroporto de Rossy.

De acordo com esta fonte "37% dos voos com partida de Roissy CDG sofreram um atraso médio de 50 minutos" no auge da tempestade, esta manhã.

De Rossy para Orly

Já em Orly, no outro aeroporto que serve a capital francesa tudo decorreu na normalidade, sem atrasos de voos. Isto porque tem "uma pista bem orientada em relação aos ventos e que permite um fluxo normal do tráfego", explicou o porta-voz da ADP à AFP.



Razão pela qual três voos com destino a Rossy, a cerca de 20 quilómetros da capital, foram desviados e acabaram por aterrar em Orly, um era proveniente da Grécia, outro da Suíça e o terceiro de Beirute, Líbano. um da Grécia, outro da Suíça e o terceiro de Beirute (Líbano). Planeado para aterrar em Roissy, "um voo Aeroflot aterrou em Amesterdão e um voo Luxair do Luxemburgo fez uma inversão de marcha", acrescentou a ADP, quando questionada pela AFP.

Com AFP

