Tempestade Bella traz neve ao Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA

A neve que cai desde manhã no país é uma das consequências da tempestade Bella que está a fustigar com mais intensidade a França e Reino Unido, onde está a causar grandes perturbações.

Foto: Chris Karaba

No Luxemburgo a sua influência é mais fraca, com as rajadas de vento de mais de 100 km/hora verificadas durante o dia de hoje nas terras gaulesas e britânicas a perderem força à chegada ao Grão-Ducado, onde a ventania tem soprado a uma velocidade entre os 50 km/hora e os 75 km/hora, de acordo com o Meteolux.

Razão pela este organismo mantém o país em alerta amarelo até às 10h59 desta noite. O mesmo alerta é lançado por causa da queda de neve fraca ou moderada com chuva que torna o piso das estradas perigoso. Nalgumas partes do país houve mesmo um manto de neve a cair.

Por isso, se ainda vai conduzir esta noite tome muita atenção.

Na segunda-feira as condições meteorológicas mantém-se no Luxemburgo com possibilidade da neve cair com mais intensidade pela noite.

A partir de terça-feira a tempestade Bella vai enfraquecer e separar-se em pequenas intempéries. No Luxemburgo a neve e chuva vão cair cada vez com menos intensidade.

