Tempestada Ciara causa fortes perturbações na circulação

Cerca de duas dezenas de estradas estão cortadas. Há interrupções de circulação em cerca de 150 vias revelou ao Contacto o porta-voz da ACL.

Os ventos nocturnos causaram muitos danos nas estradas do Luxemburgo, perturbando significativamente a circulação esta segunda-feira de manhã. "A tempestade que sopra sobre o Luxemburgo está a causar consideráveis inconvenientes aos automobilistas esta segunda-feira de manhã. No total, "o tráfego está interrompido, ou parcialmente cortado, em mais de 150 estradas", disse uma porta-voz da ACL, contactada pelo Contacto.

Há muitas vias interrompidas por causa da queda de árvores. Destas vias cerca de 21 estavam totalmente encerradas ao trânsito para todos os veículos na segunda-feira por volta das 6:30 da manhã, de acordo com o ACL. É o caso das regiões de Fischbach, Differdange e Alzingen.

A saída da A3 em direcção ao Cloche d'Or foi inundada no início da manhã. A MeteoLux alertou para a possibilidade de "pequenas inundações em locais".

A área de serviç0 de Berchem foi encerrada por medidas de segurança, porque o telhado encontra-se parcialmente destruído.

Às 5 da manhã, a Administração de Estradas e Pontes já tinha intervindo 132 vezes para desobstruir estradas, disse o governo.

Na circulação ferroviária "não há grandes interrupções, os comboios estão a circular", disse uma porta-voz da empresa. Há apenas a registar atrasos de alguns minutos nalgumas linhas.

Se pretende viajar de comboio, antes de seguir viagem consulte o site ou aplicação da CFL antes da sua viagem.

No domingo, o Instituto MeteoLux emitiu um alerta de vento vermelho válido para a noite de domingo a segunda-feira até às 9h30, pois as rajadas podem atingir 110 km/h, de acordo com a última previsão. Ventos fortes podem durar até às 23h, com um alerta laranja em vigor para o resto do dia.