A semana traz grandes variações no que toca à previsão do estado do tempo.

Meteorologia

Temperaturas vão oscilar entre -3 e 14 graus esta semana

Diana ALVES

Segundo as previsões do instituto luxemburguês de meteorologia, a semana traz grandes variações no que toca à previsão do estado do tempo.

Os termómetros vão oscilar entre -3 de mínima, previstos para terça-feira, e os 14 de máxima, na quinta-feira.

De acordo com o Meteolux, para esta segunda-feira, a temperatura mínima prevista é de -1 grau e a máxima de 6. O instituto prevê também tempo nublado com o "risco de alguns aguaceiros locais com carácter invernal pela manhã". A chuva deverá abrandar a partir da tarde.

O tempo arrefece ainda mais na terça-feira, com a possibilidade de os termómetros descerem aos -4 graus.

A partir de quarta-feira, as temperaturas vão subir, sendo que na quinta-feira, por exemplo, as máximas vão variar entre os 13 e os 15 graus.

Na sexta e sábado os termómetros baixam para os 13 e 10 de máxima respetivamente.

Poderão ainda cair aguaceiros durante toda a semana.

