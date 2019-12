Neste fim-de-semana o frio já se vai fazer sentir com mais força. E está para continuar. Terça-feira são esperados 2 graus negativos.

Temperaturas vão descer e atingir valores negativos

Neste fim-de-semana o frio já se vai fazer sentir com mais força. E está para continuar. Terça-feira são esperados 2 graus negativos.

Este fim-de-semana é de chuva mas para amanhã, domingo, as máximas previstas são de 10 graus celsius e as mínimas não descem abaixo dos 4 graus.

Só que a partir de segunda-feira o melhor é usar os casacos mais quentes para sair à rua, pois as temperaturas vão descer muito, de acordo com as previsões do Meteolux.

Segunda-feira, dia 9, as máximas vão rondar os quatro a seis graus e as mínimas os zero graus. Na terça-feira as mínimas chegam aos -2 graus e as máximas ficam-se pelos três a cinco graus.

Na quarta e quinta-feira há uma ligeira subida com o termómetro a subir entre os cinco e sete graus de máximas e a situar-se entre o um e os três graus nas mínimas.

O Meteolux prevê ainda chuva para quarta-feira.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.