Temperaturas vão continuar a subir no Luxemburgo

Pascal MITTELBERGER O MeteoLux colocou o sul do país sob um alerta amarelo este domingo à tarde e um alerta laranja na segunda-feira à tarde devido às altas temperaturas que são esperadas.

O termómetro subirá novamente e ultrapassará a marca dos 30°C nas próximas horas.

Este limiar levou o MeteoLux a colocar o sul do país sob alerta amarelo no domingo, das 15h às 20h. A região vai mesmo entrar em alerta laranja na segunda-feira, das 13h às 21h, com temperaturas máximas previstas entre 33 e 35°C.

Risco de incêndios florestais aumenta no Luxemburgo. Os conselhos dos bombeiros Alerta da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS). O risco de incêndios florestais está a aumentar no Luxemburgo.

A parte norte do Luxemburgo, por seu lado, ainda é classificada como verde ao domingo, mas ficará amarela na segunda-feira à tarde, com temperaturas entre 30 e 33°C.

Estas altas temperaturas vão continuar e até aumentar na terça-feira, que deverá ser o dia mais quente da semana: estão previstos 38°C.

Sensibilização da população

No Luxemburgo, durante uma semana já marcada por um episódio amarelo na quarta-feira e à medida que esta segunda vaga de calor do Verão se aproxima, o abastecimento de água potável do país está numa "situação precária", advertiu o Ministério do Ambiente, apelando ao bom senso dos cidadãos.

Trabalhar com calor. Recomendações para quem trabalha no exterior ou no escritório Quando o calor se torna insuportável, trabalhar pode ser um pesadelo. Algumas recomendações para o bem-estar de quem trabalha no exterior ou no escritório.

O CGDIS, por seu lado, sensibilizou a população para a necessidade de se preparar para a possibilidade de um aumento do número de incêndios de vegetação, ou mesmo incêndios florestais, pedindo um bom comportamento a ser respeitado a fim de evitar tais situações.

Finalmente, o Ministério da Saúde também comunicou uma série de recomendações para as pessoas, particularmente as mais frágeis, na sua conta do Twitter e no seu website.

Calor pode atingir recordes históricos no Luxemburgo para a semana? No país, as máximas previstas rondam os 40 graus. É a vaga de calor de Portugal a chegar ao Grão-Ducado.

No sul da Europa, a situação é semelhante ou ainda mais extrema. A Península Ibérica e o sudoeste de França continuam a ser flagelados por incêndios violentos e temperaturas sufocantes, enquanto que mais a norte o Reino Unido entrou em alerta vermelho, temendo temperaturas recordes.

