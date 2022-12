Meteolux lançou alerta amarelo para a manhã de segunda-feira devido ao frio extremo no norte do país.

Temperaturas vão chegar aos -8ºC no Luxemburgo

Meteolux lançou alerta amarelo para a manhã de segunda-feira devido ao frio extremo no norte do país.

Na próxima semana, os termómetros vão atingir temperaturas negativas todos os dias. Segundo o Meteolux, "Uma depressão no Mar do Norte e um anticiclone sobre o Sul de França estão a passar pelo Luxemburgo, causando uma massa de ar frio húmido".

De acordo com o boletim meteorológico, a média de temperatura mínima de segunda a sexta-feira vai rondar os -4ºC e -6ºC. As máximas não passam dos 1ºC ou 2ºC.

Mas vai piorar. O instituto de meteorologia luxemburguês lançou um alerta amarelo por causa do frio no norte do país, durante a manhã de segunda-feira (entre as 00h e as 10h), em que as temperaturas podem chegar aos -8ºC.

É esperada queda de neve, sobretudo na quarta-feira, mas, para já, não é motivo de alarme.

