Temperaturas sobem no início desta semana

Semana começa com subida das temperaturas mínimas e máximas. Mas quarta-feira há nova descida.

As temperaturas deverão registar uma pequena subida, no início desta semana.

De acordo com a informação do Meteolux, esta segunda-feira as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 4ºC e os 6ºC, enquanto as máximas deverão chegar aos 8ºC podendo subir até aos 10ºC. O céu apresentar-se-á predominantemente nebulado, segundo as previsões do instituto de meteorologia.

Na terça-feira não se deverão registar alterações significativas, com as mínimas a situar-se entre os 3ºC e os 5ºC e as máximas entre os 7ºC e os 9ºC. Prevê-se céu nublado, mas com abertas.

A partir de quarta-feira as temperaturas mínimas descem cerca de dois graus, chegando aos 0ºC na quinta e sexta-feira.





