Temperaturas sobem na próxima semana

No final da semana, os termómetros podem chegar aos 29º. graus. Espera-se tempo seco e pouca nebulosidade.

As temperaturas voltam a subir esta semana, esperando-se tempo seco e céu pouco nublado.

De acordo com as previsões do Meteolux, esta segunda-feira, 27 de julho, as máximas deverão chegar aos 27º C e subir para valores entre os 29ºC e os 31ºC na sexta-feira.

Nos restantes dias da semana, as temperaturas máximas andarão pelos 25º C e as mínimas entre os 11º C e os 16º C, com alguma nebulosidade na terça e na quarta-feira.





