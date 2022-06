Até lá, estão previstas trovoada e chuva. Mas também calor.

Verão

Temperaturas sobem aos 28 graus no fim de semana

É a "montanha russa" da meteorologia a animar o Luxemburgo. Amanhã, quarta-feira vai estar calor, com máximas de 27 graus para deixar o país mais bem-disposto, pois o clima também influencia o estado de espírito.



Já no dia seguinte, não saia à rua sem guarda-chuva. As previsões meteorológicas anunciam possibilidades de trovoada e chuva. Há que esperar pelo fim de semana para desfrutar do calor.

Ai sim, vai estar muito bom tempo com as máximas a chegar aos 28 graus no domingo, indica o Meteolux.

Se quinta-feira se prevê uma temperatura de 26 graus celsius de máxima e 14 de mínima, na sexta-feira vai estar mais fresco, com as máximas a marcar 22 graus e as mínimas 11.

Mas os termómetros vão voltar a subir para os 26 graus no sábado e continuam a subir até aos 28 graus no domingo e com o sol a brilhar. Por isso, comece já a planear onde ir no fim de semana para aproveitar o bom tempo.

