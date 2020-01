De norte a sul, os termómetros vão descer a graus de negativos, sobretudo durante a manhã.

Temperaturas negativas estão de volta esta semana

De norte a sul, os termómetros vão descer a graus de negativos, sobretudo durante a manhã.

Esta manhã, em todo o território, as temperaturas estiveram abaixo de zero. A tendência vai manter-se toda a semana, com os termómetros a descerem, pelo menos, até aos -5°.

É provável que as estradas fiquem mais escorregadias mas o gelo da manhã terá tendência a dissipar-se durante a tarde. O Meteolux prevê manhãs geladas e tardes mais amenas. De acordo com as previsões, terça e quarta-feira o dia arranca com entre -2° e -5°, quinta-feira entre os 0 e os -3°, sexta-feira entre os -1° e os -4°.

Os meteorologistas preveem uma subida sistemática das temperaturas durante a tarde. Até sexta-feira o país vai andar entre os 3° e os 7°. Sem chuva, o sol vai amenizar o desconforto.

Os transfronteiriços da Bélgica e de França vivem dias idênticos. Na região de Lorena, o Météo France prevê o mesmo cenário, sem grandes oscilações em relação ao previsto no Grão-Ducado. Já na Bélgica, o Royal Meteorologic Institute emitiu um alerta amarelo para esta segunda-feira até às 11h por causa do gelo e outro a partir das 15h por causa do nevoeiro.