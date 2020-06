Termómetros deverão chegar aos 30º esta quinta-feira à tarde e atingir os 31º na sexta-feira.

Temperaturas mantêm-se altas até ao fim de semana

Termómetros deverão chegar aos 30º esta quinta-feira à tarde e atingir os 31º na sexta-feira.

As temperaturas vão manter-se altas até ao fim-de-semana, com as máximas a rondar os 30º graus e as mínimas acima dos 20º.

Segundo o Instituto de Meteorologia (Méteo), os termómetros deverão chegar aos 29º esta quinta-feira à tarde, com algumas nuvens altas, e atingir os 31º na sexta-feira, podendo haver ocorrência de trovoadas, ao final do dia.

O Méteo alerta para a acumulação de poluentes na qualidade do ar e elevados níveis de ozono, durante o dia de hoje e amanhã.

No fim-de-semana, as temperaturas deverão descer, com as máximas a situarem-se abaixo dos 25º.





