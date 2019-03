Segundo os resultados recentemente divulgados pela Meteolux, os meses deste inverno têm sido caracterizados por temperaturas superiores à média, tendo-se atingido, inclusivamente, recordes em algumas localidades.

Temperaturas este inverno batem recordes históricos

Excetuando o mês de janeiro, que em certas localidades registou temperaturas mais baixas que as médias para esta altura do ano, os meses de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 foram significativamente mais quentes do que em anos anteriores.



Na capital, a temperatura atingiu 21.6°C no dia 27 de fevereiro, um recorde que datava desde 1838. O anterior recorde relativo ao mês de fevereiro datava de 1960, quando os termómetros indicaram 17,2°C. No entanto, foi na localidade de Remich que a temperatura atingiu o máximo valor, com 23,9°C.



Quanto aos níveis de precipitação, foi detetado um déficite na região norte do Oesling, contrariando as estimativas do resto do país que registaram valores mais altos, devido ao aumento da chuva que caiu abundantemente, um pouco por toda a Europa.







