Para sábado e domingo, o Meteolux prevê que os termómetros marquem entre 7ºC e 9ºC de máxima, já as temperaturas mínimas rondarão os 4ºC.

Meteorologia

Temperaturas descem este fim de semana

Redação Para sábado e domingo, o Meteolux prevê que os termómetros marquem entre 7ºC e 9ºC de máxima, já as temperaturas mínimas rondarão os 4ºC.

O frio vai marcar o fim de semana no Luxemburgo, com a descida das temperaturas máximas e mínimas.

Para este sábado, o Meteolux prevê que os termómetros marquem entre 7ºC e 9ºC de máxima, descendo para valores mínimos entre os 4ºC e os 6ºC.

Amanhã, domingo, as temperaturas não deverão ir, tal como hoje, além dos 9ºC, mas à noite deverão cair um pouco mais, oscilando entre os 3ºC e os 5ºC.

A partir de segunda-feira, as temperaturas voltam a subir com as mínimas a rondar os 8ºC e as máximas os 13ºC, sendo que na terça-feira deverão subir ais, fixando-se entre os 15ºC e os 17ºC.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.