Temperaturas começam a subir a partir deste fim de semana

A vaga de frio que se fez sentir esta semana, no Luxemburgo, deverá começar a amenizar a partir deste domingo e estabilizar durante os próximos dias.

No sábado, as temperaturas continuam significativamente baixas, com os termómetros a poderem registar máximas entre os 4ºC e os 6ºC e mínimas que ainda podem ser negativas - o Meteolux estima que estas oscilem entre os -1ºC e os 1ºC.

A partir de domingo, deverá haver uma subida, sobretudo das máximas, que até quarta-feira oscilarão entre os 7ºC e os 9ºC, segundo as previsões do instituto de meteorologia luxemburguês.

Já as mínimas deverão voltar a valores positivos, entre os 1ºC e os 3ºC, no domingo e na segunda-feira, e entre os 0ºC e os 2ºC, na terça e na quarta.

Os períodos de sol deverão manter-se, não estando prevista a ocorrência de aguaceiros até meio da semana.









