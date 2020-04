No dia 10 de abril os termómetros chegaram aos 24,1º na Lorena e bateram o recorde de 2011 para o mesmo dia.

Temperaturas batem recordes com valores de verão em plena Páscoa

A temperatura máxima registada esta sexta-feira, 10 de abril, na região da Lorena, bateu recordes, fazendo sentir uma chegada antecipada do verão.

Numa sexta-feira santa em confinamento inédito, os termómetros em Frescaty (Metz) registaram 24,1°C, às 16h (no dia anterior chegaram ais 24,6°C), batendo o recorde de 10 de abril de 2011, quando a temperatura máxima chegou aos 23,8ºC, como refere o Le Républicain Lorrain.

Em abril, as temperaturas máximas durante o dia não costumam ultrapassar os 15ºC, mas este ano o calor chegou mais cedo e os termómetros registaram entre 10ºC a 12ºC acima dos valores normais para a época.

Também no Luxemburgo, o tempo quente foi a norma, com a temperatura máxima a chegar aos 23,3º.C, ao início da tarde desta sexta-feira, de acordo com os registos da estação meteorológica de Findel.

Calor mantém-se até segunda-feira

O calor vai manter-se durante todo o fim de semana de Páscoa. E as previsões meteorológicas apontam mesmo para valores de verão, com Estrasburgo a poder chegar aos 27ºC no domingo.

No Luxemburgo, a temperatura máxima deverá atingir este sábado os 23º.C e amanhã, domingo de Páscoa, o Meteo Lux prevê que chegue aos 24ºC , com a possibilidade de ocorrência de trovoadas.

Os termómetros descem drasticamente a partir de segunda-feira com a chegada de ar frio do norte, que levará a que as temperaturas caiam até 10ºC

