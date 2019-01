O alerta é do instituto luxemburguês de meteorologia: as temperaturas vão baixar ainda mais durante esta noite de sábado. No domingo, as temperaturas podem mesmo chegar aos sete graus abaixo de zero, entre as 4h e as 9h, no Norte.

Temperatura vai chegar aos -7 graus no domingo

Além do frio, o gelo e alguns flocos de neve poderão ainda causar mais dificuldades, tornando as estradas escorregadias, refere a Meteolux. Os automobilistas são aconselhados a redobrar a atenção na estrada.



O sol, que brilhou este sábado, deverá dar lugar a algumas nuvens durante este domingo.