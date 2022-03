Apostar na educação para a diversidade e na integração são as propostas do governo luxemburguês para acabar com a discriminação no acesso ao trabalho, habitação e escola. Em resposta ao inquérito sobre racismo, a ministra da Integração, Família e Grande Região diz que “ter consciência do problema” já é meio caminho andado. Mas “que ainda há muita coisa a fazer”.

Entrevista com ministra da Integração

"Temos que lutar contra todas as formas de racismo e discriminação"

O Governo diz que a “integração tem uma importância primordial no Luxemburgo”. Como avalia os resultados deste inquérito que aponta para uma percentagem elevada de perceção de racismo?



O que é importante para nós é termos números concretos, e não apenas a impressão do que sentimos. Foi por isso fizemos este estudo qualitativo e quantitativo. E o estudo vai continuar. Agora, vamos fazer entrevistas com as pessoas que se sentem discriminadas por atos racistas. Queremos compreender para poder agir. Temos um primeiro instrumento para que possamos perceber o problema e para o resolver com formações iniciais e contínuas nas escolas. Penso que há ainda muitas coisas a fazer e é isso que revela o estudo.

Numa sociedade com metade da população residente estrangeira, não considera inquietante que um terço dos inquiridos considerem que o racismo aumentou nos últimos anos?

Consideram que aumentou, mas não dizem que são racistas. Não quer dizer que as pessoas sejam racistas, mas sim que há populações que se sentem vítimas de discriminação. O estudo mostra que temos menos racismo que nos países vizinhos. Mas há uma discriminação no trabalho, no que diz respeito à habitação e na escola e isso é que é preciso resolver. Não me espanto porque é um processo contínuo. Não devemos deixar estar as coisas como estão. Temos que educar para diversidade. E educar para o facto de sermos diferentes é complementar. Tornarmo-nos mais fortes se formos diferentes e menos fortes se formos todos parecidos. O racismo é menos elevado que no estrangeiro, mas devemos lutar contra as discriminações.

Foto: Gerry Huberty





Não é alarmante que 15% da população considere que as atitudes racistas são justificadas, que 27% pensem que há demasiados emigrantes no país e que 12% pensem que os filhos de imigrantes nascidos no Luxemburgo não são luxemburgueses como os outros?

Mesmo 1% seria alarmante. Não compreendo estas afirmações racistas. Há sempre racismo e antissemitismo, mas penso que é preciso lutar contra estes fenómenos. Isso faz-se através da educação. Há alguns anos, apercebemo-nos, quando tivemos a chegada de um grande número de pessoas que fugiam da Síria que, muitas vezes, as pessoas estavam reticentes até ao momento em que os conheciam. As pessoas têm medo do desconhecido. E depois de conhecer, sentem-se mal por causa do preconceito que tiveram. E todos temos preconceitos. É preciso que as populações se encontrem porque só assim poderemos destruir os preconceitos. Não é na teoria, mas sim na prática que devemos destruir o racismo e a discriminação. Por isso fazemos pactos de integração com as diferentes comunas, justamente para apoiar que as pessoas se encontrem e se conheçam porque sabemos que as pessoas que se conhecem não são mais racistas e deixam de discriminar. Temos que lutar contra todas as formas de racismo e a discriminação.

Cerca de metade dos residentes sentem-se discriminados porque não falam luxemburguês. A língua é um fator de exclusão?

Sim. Mas nos dois sentidos. Há pessoas que se sentem discriminadas por não falar luxemburguês. E há outras pessoas que se sentem discriminados porque não falam francês, alemão ou inglês. No estudo podemos constatar que a língua é efetivamente um grande problema de discriminação. As pessoas sentem-se discriminadas por causa da língua.

Há pessoas que se sentem discriminadas por não falar luxemburguês. Corinne Cahen

Mas não apenas em relação ao luxemburguês, mas também em relação a outras línguas. Neste contexto multicultural e multilinguístico é evidente um fenómeno interessante e é normal que nem todos dominem quatro línguas como a língua materna. Evidentemente, um português que não fale luxemburguês vai sentir-se discriminado se não compreender numa reunião de pais dos alunos o que o professor disser. E um luxemburguês sentir-se-á discriminado se estiver numa reunião de condomínio onde se fale francês e ele não compreender muito bem o francês, porque não é a sua língua materna. É verdade que a língua é um fator em que nos sentimos excluídos. Porque se não compreender vai sentir-se excluído. E isso acontece com todas as línguas. Acabo de vir do Parlamento em que se discutiu os sítios da internet do governo e é preciso que eles estejam em muitas línguas para que sejam acessíveis. A língua é um fator de exclusão. Se não compreender uma conversa e não pode participar e isso é um fator de exclusão.

Não é grave que 50% dos residentes se sintam discriminados na procura de habitação ou de um emprego?

Sim. Mas penso que na habitação todos se sentem discriminados porque não existe um mercado de habitação no Luxemburgo. E esse é um problema para todos os que procuram uma habitação. Evidentemente, o que temos que ver agora com o Instituto de Investigação Sócio-económica do Luxemburgo (Liser) e o Centro de Estudo e de Formação Intercultural e Social (Cefis) para analisar o fenómeno e fazer uma Carta de Princípios para que as agências imobiliárias se envolvam em não aceitar habitação de proprietários que digam: “Eu não quero luxemburgueses, ou não quero portugueses ou pessoas negras”. Deveríamos criar uma Carta, mas tenho consciência que enquanto não houver uma punição é difícil de conseguir. Mas temos que começar a lutar contra a discriminação a esse nível porque o alojamento, como dizia Frédéric Docquier do Liser, é um setor sobre-aquecido. Evidentemente o alojamento é sempre um problema, seja neste estudo seja nos debates sobre a pobreza. A habitação é o problema número um no Luxemburgo.

O sistema educativo é considerado um nivelador social. Mas segundo este inquérito metade dos portugueses consideram que há discriminação na escola. O que pode ser feito para contrariar este fenómeno?

Duas coisas. A primeira é evidentemente a formação contínua de professores em tudo o que é anti-discriminação. E a segunda coisa é apostar na diversificação das escolas, o que começámos a fazer há alguns anos. Se quiser escolher ser escolarizada num sistema francófono ou anglófono pode escolher uma escola europeia pública, gratuita. E estas escolas são um sucesso enorme, e têm muito mais procura que oferta. Continuamos por isso a abrir escolas internacionais, para quem queira aprender num sistema europeu. Diversificar a oferta de forma a que a língua não seja a barreira para ter o diploma. Pelo contrário, a língua deve ajudar a conseguir o diploma e ao saber. Se souber a biologia, em alemão, francês, português, inglês ou grego, pouco importa. O importante é conhecer a matéria para ter o diploma. Temos que ter um sistema que dê acesso a todos à mesma educação e às mesmas oportunidades e isso é o que estamos a fazer há mais de sete anos.

Metade dos residentes consideram que a identificação e sanção de práticas discriminatórias são insuficientes, por exemplo, 80% dos portugueses, muçulmanos e negros exigem medidas nas empresas, nas escolas e no mercado de alojamento. O que vão fazer?

A primeira coisa que vamos fazer é a apresentar o estudo às empresas para que tomem consciência do fenómeno. Muitas vezes as pessoas não têm consciência. A discriminação faz-se muitas vezes de uma forma inconsciente. A pessoa discriminada sente, mas quem discrimina não sente que o está a fazer. Vamos ver com as empresas como podemos resolver o problema. Uma das formas seria utilizar CVs trocados para testar as empresas. Há formas de dizermos às empresas que estão no nosso radar e de as testar.

Por outro lado, há a Carta da Diversidade que fez uma sondagem que revela que as empresas que vivem a diversidade, pedem CVs sem foto e sem apelido, e que contratam pessoas diversas têm melhores resultados em ambiente de trabalho na empresa, como ao nível económico. Se a diversidade ajuda a ter melhores resultados é um bom argumento para convencer as empresas a trabalhar e lutar contra a discriminação.

Mas sem haver tomada de consciência do problema não vamos encontrar soluções.

Há recomendações para melhorar o acesso das vítimas da discriminação à justiça. O que é que o Governo vai fazer?

Existe já o Centro de Igualdade de Tratamento, mas é preciso recorrer a juristas que os possam acompanhar. É preciso que haja uma instância neutra que possa dizer às pessoas se estão a ser discriminadas, ou não, e acompanhá-las num processo anónimo. Porque muitas das pessoas não manifestam que são alvo de discriminação, quer seja por medo de ser ainda mais discriminado, ou porque nem sequer sabem onde apresentar o caso. É preciso criar um espaço em que as pessoas com toda a confiança e sem ter receio de serem ainda mais discriminadas, dirigirem-se a este espaço e ter acesso a um aconselhamento jurídico para que denunciem uma discriminação que se tenha verificado numa empresa, numa escola, ou na procura de uma habitação.





