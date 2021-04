Tanto a Organização Mundial da Saúde como a EMA afirmam que os benefícios do fármaco superam os riscos dos possíveis efeitos secundários.

Tem entre 30 e 54 anos? Vai poder voluntariar-se para tomar vacina da AstraZeneca

O Luxemburgo alterou recentemente a estratégia de vacinação com a AstraZeneca. A partir desta segunda-feira, 19 de abril, o fármaco, também designado de Vaxzevria, deixa de ser administrado a residentes com menos de 55 anos no âmbito da campanha de vacinação contra a covid-19. A menos que o queiram.

Isto é, quem tiver entre 30 e 54 anos, pode voluntariar-se para receber a vacina da farmacêutica sueco-britânica. O Governo luxemburguês vai, assim, criar uma lista para vacinar estes residentes, e deverá divulgar em breve mais informação sobre como proceder à inscrição.

Quem não for voluntário, poderá ainda receber a vacina da AstraZeneca, mas só se tiver mais de 55 anos. Quem não tem escolha são mesmo aqueles que já tomaram a primeira dose desta marca. Para esses, sem reservas de idade, a segunda dose da vacina será da AstraZeneca.

Do ponto de vista médico, a vacina está aprovada pela Autoridade Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa). Tanto a Organização Mundial da Saúde como a EMA afirmam que os benefícios do fármaco superam os riscos dos possíveis efeitos secundários. Mas, apesar de muito raros, os casos de tromboses na Europa após a toma da vacina - incluindo no Luxemburgo, apesar de ainda não estar confirmada a ligação entre os dois eventos - levaram à suspensão do antídotos por vários países. A Dinamarca foi mais longe, tendo decidido mesmo abandonar a vacinação com o medicamento da AstraZeneca do plano de vacinação.



Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE, onde o Grão-Ducado se inclui: Comirnaty (nome comercial da vacina Pfizer/BioNTech), Moderna, Vaxzevria (novo nome da vacina da AstraZeneca) e a Janssen.



O Luxemburgo encontra-se atualmente na fase 5 da vacinação contra a covid-19, que abrange seis fases no total. No total, já foram administradas no país mais de 160.000 doses de vacinas contra a covid-19. Desde 12 de abril há cinco centros de vacinação contra a covid-19, o mais recente no aeroporto do Findel.



