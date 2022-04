A Central dos Serviços de Emergência recebeu o alerta por volta das 20h de domingo. Foram destacados para o local cerca de 60 bombeiros.

Telhado em chamas obrigou à evacuação de 30 pessoas em Grevenmacher

O incêndio deflagrou ao início da noite de domingo num edifício residencial da rue Victor Prost, em Grevenmacher, no leste do país, informou a Central dos Serviços de Emergência, em comunicado.

O combate ao fogo foi realizado por mais de 60 bombeiros de seis corporações e prolongou-se noite dentro. Além destas equipas, esteve presente no local o Grupo de Apoio Tecnológico Operacional (GATO), especializado em drones, para apoiar o comandante das operações de emergência.

Antes de procederem à extinção do fogo, os bombeiros evacuaram os cerca de 30 moradores do edifício, sendo que 29 foram reencaminhados para as equipas da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) para serem examinados. Duas pessoas foram transportadas para o hospital.

O incêndio, cuja causa é desconhecida, foi dado como controlado às 22h. Registaram-se danos significativos no telhado e várias pessoas foram realojadas pela comuna de Grevenmacher.

