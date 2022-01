"As situações são diferentes e cada país tem o seu pacote de medidas mais ou menos restritivas. O Luxemburgo figura entre os mais liberais, mas com bons resultados", disse a vice-primeira-ministra, Paulette Lenert.

Pandemia

Teletrabalho. Três dias em França, quatro na Bélgica e apenas recomendado no Luxemburgo

Redação "As situações são diferentes e cada país tem o seu pacote de medidas mais ou menos restritivas. O Luxemburgo figura entre os mais liberais, mas com bons resultados", disse a vice-primeira-ministra, Paulette Lenert.

“Infelizmente as medidas não estão harmonizadas na Europa. São competências nacionais e todos se deixam levar pela velocidade da evolução do vírus", disse a ministra da Saúde, esta quarta-feira, quando explicava as medidas anunciadas pelo governo, entre elas a redução dos dias de isolamento para vacinados.

"As situações são diferentes e cada país tem o seu pacote de medidas mais ou menos restritivas. O Luxemburgo figura entre os mais liberais, mas com bons resultados", acrescentou Paulette Lenert, em entrevista à RTL.

CovidCheck 2G+. Recuperados isentos da obrigação de teste antigénio Quem tem as duas doses da vacina, administradas há menos de 180 dias, também fica isento.

Em França, por exemplo, o teletrabalho é imposto a todas as empresas que o podem oferecer e é no mínimo de três dias por semana. Na Bélgica, são quatro dias. No Luxemburgo, o teletrabalho é só recomendado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.