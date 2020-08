Prorrogado o limite que vai permitir aos fronteiriços belgas ficar em regime de teletrabalho até ao fim do ano, o sindicato quer saber em que situação ficam os trabalhadores que moram em França e na Alemanha.

Luxemburgo 2 min.

Teletrabalho. OGBL exige esclarecimentos sobre limites fronteiriços franceses e alemães

Prorrogado o limite que vai permitir aos fronteiriços belgas ficar em regime de teletrabalho até ao fim do ano, o sindicato quer saber em que situação ficam os trabalhadores que moram em França e na Alemanha.

A OGBL reagiu ao alargamento do prazo estipulado para os fronteiriços belgas no que respeita ao regime de teletrabalho, apelando à equiparação da decisão para os trabalhadores luxemburgueses que moram nas fronteiras francesa e alemã. Assim, o sindicato considera que "todos os residentes fronteiriços" que trabalham à distância devem continuar a beneficiar deste regime, sem qualquer penalização fiscal, até ao fim do ano.

Citado pela RTL, o Ministério das Finanças diz que a decisão depende da resposta dos governos de França e Alemanha. Num comunicado de imprensa enviado às redações da manhã desta terça-feira, a OGBL defende que a prorrogação destes acordos deve acontecer "muito antes do prazo estipulado, e não no último momento", de forma a que os trabalhadores consigam, antecipadamente, "planear a sua vida familiar e a organização de trabalho".

De resto, sem qualquer alargamento, o prazo dado aos fronteiriços franceses e alemães termina já a 1 de setembro. Ao contrário dos belgas, estes trabalhadores ainda não sabem se têm permissão para continuar a trabalhar à distância até ao último dia do ano, 31 de dezembro.

Neste sentido, o sindicato recorda que faltam apenas seis dias para o fim dos acordos bilaterais e pede medidas urgentes, no contexto dos direitos dos trabalhadores durante a pandemia. O objetivo central é evitar que os fronteiriços franceses e alemães sejam penalizados nos descontos para o Estado e para a Segurança Social, evitando uma dupla tributação.

Olhos no futuro

No mesmo comunicado, a OGBL aproveita para retomar uma reivindicação com 15 anos de idade, nomeadamente, "o alinhamento dos três limiares fiscais com o limiar social estabelecido pelo Regulamento Europeu 883-2004, ou seja, 25% do tempo de trabalho".

Enquanto o limiar de tolerância para trabalhar fora do Luxemburgo é fixado em 24 dias para os trabalhadores transfronteiriços belgas, 29 dias para os trabalhadores franceses e apenas 19 dias para os alemães, "gostaríamos que fosse aplicado um único limiar de 25% do tempo de trabalho. Para um trabalhador a tempo inteiro, isto corresponde a 55 dias de teletrabalho por ano", explica Jacques Delacolette, responsável pelo dossier fronteiriço na OGBL, ao Wort. Um cálculo baseado "nas 52 semanas do ano, menos 26 dias de férias e feriados públicos".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.