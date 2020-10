Teletrabalho. Ministro e parceiros sociais em reunião para debater novo acordo

O ministro do Trabalho, Dan Kersch, e os parceiros sociais deverão reunir-se na sexta-feira, 16 de outubro, para discutirem a futura convenção sobre o teletrabalho.

O ministro do Trabalho, Dan Kersch, e os parceiros sociais deverão reunir-se na sexta-feira, 16 de outubro, para discutirem a futura convenção sobre o teletrabalho.

Em causa está um 'acordo interprofissional' com vista a um "melhor enquadramento do teletrabalho no Luxemburgo", segundo Dan Kersch. Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Jeff Engelen (ADR), o ministro diz ter convidado os parceiros sociais para uma reunião no final desta semana na qual será feito o ponto da situação do acordo.

As novas regras que estão a ser negociadas pelos parceiros sociais têm como base o parecer do Conselho Económico e Social sobre a matéria. Depois de concluída a discussão entre governo e parceiros sociais, o acordo deverá assumir a forma de um regulamento grão-ducal.

No caso dos trabalhadores transfronteiriços, o ministro reconhece que o teletrabalho não está regulamentado nos acordos bilaterais com os países vizinhos – entretanto prolongados para permitir o trabalho a partir de casa até ao fim do ano. Os acordos estipulam apenas o número de dias de teletrabalho a que os transfronteiriços têm direito por ano, sem que isso implique mexidas fiscais.

Ainda sobre os trabalhadores que vivem do outro lado da fronteira, Dan Kersch adianta que "os ministros das Finanças e da Segurança Social estão em contacto com os países vizinhos para discutir soluções adequadas em função da evolução da situação". Kersch acrescenta ainda que sobre este assunto "uma solução a longo prazo irá depender do 'acordo interprofissional' sobre o teletrabalho.



