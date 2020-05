Durante o período de confinamento (meados de março e abril) a procura de eletricidade caiu 28,1%.

Teletrabalho fez cair procura de eletricidade

Menos escritórios e lojas abertas, menos procura na eletricidade. Dados divulgados hoje pelo Ministério da Energia mostram que o teletrabalho, regime a que milhares de empresas têm recorrido desde o início da pandemia da covid-19, fez cair a procura de eletricidade.

Durante o período de confinamento (meados de março e abril) a procura de eletricidade caiu 28,1%. Sem surpresas, a queda foi bastante sentida no setor terciário. Segundo o ministério, a procura neste setor, sobretudo no ramo bancário, baixou 27,7%.O que poderá ser menos óbvio é o facto de o recurso ao teletrabalho praticamente não ter tido impacto ao nível da procura de eletricidade por parte dos agregados. Os dados divulgados hoje mostram, aliás, que essa procura se manteve estável face aos primeiros meses de 2020. Facto que leva o ministro da Energia, Claude Turmes, a concluir que o teletrabalho tem potencial não só para ajudar as pessoas a conciliar trabalho e família, mas também para contribuir de forma positiva para a política ambiental.

O ministro fala mesmo na necessidade de regras “bem definidas para continuar a desenvolver este regime de trabalho e oferecer aos trabalhadores as melhores condições possíveis”.



Um tema que será levado a debate na câmara de deputados.

Legislação do teletrabalho vai a debate público A petição que apela à introdução do direito ao teletrabalho na rotina do Luxemburgo, para além do limiar anual actualmente permitido, recolheu mais de 4.500 assinaturas.

A petição pública de Emmanuelle Remy e do seu marido Serge, solicitando que o Código do Trabalho luxemburguês inclua direito ao teletrabalho, recolheu mais de 4500 assinaturas no site da Câmara de Deputados.

O assunto será, portanto, objeto de um debate público com o ministro em causa e os deputados.





