As autoridades de saúde estão a desencorajar o regresso aos escritórios. Chamam-lhe "questão de senso comum".

Teletrabalho é para manter nas próximas semanas

As autoridades de saúde estão a desencorajar o regresso aos escritórios. Chamam-lhe "questão de senso comum".

Na melhor das hipóteses, os trabalhadores que estão em regime de teletrabalho só deverão regressar às empresas no fim da primeira fase de desconfinamento.

Citado pelo Paperjam, o gabinete do primeiro-ministro Xavier Bettel reforça que "as empresas estão a ser encorajadas" a manter o trabalho à distância "pelo menos durante a fase 1 do plano de saída da crise". Quer isto dizer que, pelo menos durante as próximas três semanas, a contar de segunda-feira, a ordem é manter tudo como está.

"De facto, o governo nunca proibiu as pessoas de irem ao seu gabinete, mas temos de usar o bom senso, porque ainda não superámos a pandemia", reforça.

Na mesma linha, o Diretor-Geral de Saúde sustenta que um regresso relâmpago à normalidade é uma "péssima ideia". Jean-Claude Schmit lembra que a pandemia está longe de ser ultrapassada e que, por isso mesmo, "o teletrabalho continua a ser o método ideal".

A ideia também marcou a conferência de imprensa do ministro do Trabalho. "É evidente que as recomendações de teletrabalho continuam a ser aplicáveis na medida do possível. Isto aplica-se a todas as empresas. E se as coisas não podem ser feitas em casa, há regras claras. Na sua empresa, precisa de uma distância de 2 metros entre as pessoas", sublinhou Dan Kersch.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.