Com empresas a prorrogar o trabalho à distância até dezembro, o mobiliário de escritório tem novos compradores. As vendas a particulares dispararam entre 40 a 50% durante o confinamento.

Teletrabalho duplica a procura de cadeiras ergonómicas

Com quedas de 80% no volume de negócio, o setor especializado em mobiliário de escritório encontrou alternativa no trabalho à distância.

Encomendadas maioritariamente por empresas, as cadeiras ergonómicas estão a dar meia volta e a entrar diretamente na casa dos trabalhadores. Sem perspetiva de voltar ao escritório, muitos estão a trocar os sofás e as cadeiras da cozinha por alternativas mais confortáveis.

Citado pelo Paperjam, o exemplo da Imac é paradigmático. De 10%, o número de clientes particulares disparou para 40%. O reforço da procura obrigou a loja a reforçar o stock. Apesar das perdas registadas durante a pandemia, os concursos públicos para o equipamento de escolas e outras edifícios da esfera do Estado ajuda a alavancar o optimismo.

A reviravolta no mercado põe as empresas a pensar no futuro. Em maiores dificuldades a B2B começou a rever o tamanho e o design das cadeiras e das secretárias para adaptá-las aos novos espaços de trabalho. A empresa espera estima que a "procura aumente lentamente".









