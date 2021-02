A mudança massiva para o teletrabalho enfraqueceu a proteção dos dados informáticos das empresas.

Teletrabalho aumenta risco de ciberataques no Luxemburgo

Em apenas um ano, a polícia grã-ducal recebeu o dobro das denúncias de infrações cometidas online no país. "O número de incidentes reportados aos nossos serviços ultrapassou os 800 em 2020", confirmam as autoridades. Uma das justificações para este aumento parece ser a normalização do teletrabalho.

Com as equipas a migrar das empresas para casa, a segurança dos dados em circulação diminuiu, uma vez que os trabalhadores passaram a usar equipamentos caseiros mais fáceis de penetrar. Como exemplo, há programas de videoconferência que não oferecem as normas de segurança ótimas recomendadas, cita a edição francesa do Wort. O caminho fica, assim, aberto para os 'hackers'.

No Luxemburgo, em 2020, foram realizadas 2.251 tentativas de ciberataques com o objetivo de desestabilizar os sites, inundando-os com tráfego de múltiplas fontes. Estes ataques chamam-se "DdoS" ("Distributed Denial of Service") e podem resultar no bloqueio de toda a atividade de uma empresa e perdas avultadas de receitas.

Um estudo da KPMG Luxemburgo e ABBL (Association of Luxembourg Banks and Bankers) voltou a fazer soar o alarme. "Desde meados de fevereiro do ano passado, os 'hackers' têm vindo a construir uma infraestrutura rápida para lançar ataques de "phishing", cujo objetivo é atrair pessoas para sites falsos com o propósito de recolher informação privada".

Houve também um aumento no número de campanhas para instalar "malware" (software intencionalmente desenvolvido para causar danos). Num inquérito às empresas, o estudo KPMG-ABBL revela que um terço delas (37%) registou efetivamente um aumento dos ataques cibernéticos. 74 das empresas luxemburguesas do setor bancário inquiridas reforçaram a sua segurança informática nos últimos meses.

Pierre Zimmer, Diretor de Estratégia do Post Luxembourg, também notou um aumento de ataques na rede nacional. O pico foi observado logo no início do confinamento, com os hackers a encontrarem "um novo parque infantil muito tentador" com mais de metade dos empregados a mudarem para o teletrabalho. "Embora a situação tivesse abrandado um pouco, em fevereiro de 2020, em comparação com os meses anteriores, assistimos a um aumento dos incidentes de segurança de mais de 100% logo em março. Os números em abril e maio voltaram a baixar globalmente", disse o diretor ao Wort.

Um dos esquemas mais comuns nos últimos meses tem sido a "fraude do CEO". "Este é um ataque em que os atacantes usam uma identidade falsa (geralmente a do diretor da empresa) para tentar obter transferências de dados ou a divulgação de informações confidenciais de um empregado", diz Zimmer. Nada de novo, mas a distância facilita este tipo de esquema. No Post Luxembourg, cinquenta pessoas compõem a equipa Cyberforce, um departamento criado em 2018 para assegurar a segurança dos assinantes.

