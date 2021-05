O ano de 2021 ainda nem vai a meio e a polícia já recebeu 14 chamadas sobre pessoas desaparecidas. No entanto, as autoridades não consideram que isso reflita necessariamente um aumento do número de desaparecidos.

Telefonemas para a polícia sobre pessoas desaparecidas estão a aumentar

O ano de 2021 ainda nem vai a meio e a polícia já recebeu 14 chamadas sobre pessoas desaparecidas. No entanto, as autoridades não consideram que isso reflita necessariamente um aumento do número de desaparecidos.

O primeiro semestre de 2021 ainda não terminou, mas pelas contas das autoridades policiais, o número de chamadas recebidas nas esquadras sobre pessoas desaparecidas deverá refletir um aumento face aos outros anos.

Ao jornal L'Essentiel, a polícia reportou ter recebido desde janeiro, e 14 chamadas de testemunhas, sobre o desaparecimento de terceiros: cinco em janeiro, quatro em fevereiro, quatro em março e uma em maio. No ano todo de 2020, a polícia recebeu 18 chamadas do género e em 2019 recebeu 17.

No entanto, as autoridades não consideram que isso reflita necessariamente um aumento do número de desaparecidos, nem que a pandemia de covid-19 tenha "causado um aumento do fenómeno", segundo apontaram àquele jornal.

Em 2019, desapareceram 675 pessoas no Luxemburgo, um número que desceu para 596 no ano passado.

Os relatos que a polícia tem recebido incluem uma variedade de casos, que vão desde pessoas que fugiram, a pessoas doentes que desapareceram ou adultos ou menores que saem e não regressam às suas casas sem qualquer explicação.

Os apelos com pedidos de informação por parte de testemunhas que saibam alguma coisa sobre os casos de desaparecimento, só é feito após um processo de triagem das autoridades. Nessa altura, a polícia lança, nos meios de comunicação, os contactos para as testemunhas fornecerem informações.

De acordo com a polícia, o retorno relativo aos apelos a testemunhas, feitos recentemente, tem sido positivo.









