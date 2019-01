O setor das tecnologias da saúde no Luxemburgo gerou em 2016 um valor acrescentado de 175 milhões de euros, representando 0,38% do PIB, divulgou o Governo na passada semana. O setor atualmente conta com 131 empresas e em 2016 empregou cerca de 1.600 pessoas, das quais 80% trabalhavam em pequenas estruturas, de dez pessoas no máximo.

Tecnologias da saúde empregam 1.600 pessoas

Os números foram divulgados durante a apresentação do mapeamento deste setor, um instrumento de referência que vai servir para “definir melhor e avaliar o impacto da estratégia [do ministério] e das suas políticas”, refere o Ministério da Economia. Com este mapeamento, o Governo espera poder acompanhar as tendências que vão influenciar o futuro do setor das tecnologias da saúde, como o surgimento de soluções digitais nas práticas médicas.

O mapeamento do setor das tecnologias de saúde é o resultado da colaboração entre o Ministério da Economia, o Observatório da Competitividade, o BioHealth Cluster e o “Market intelligence” da Luxinnovation.