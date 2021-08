A empresa pretende utilizar o espaço para fornecer ligações 5G a partes remotas do mundo.

Centro de testes de satélite 5G vai ser instalado no Luxemburgo

A OQ Technology, com sede no Luxemburgo, está preparada para criar um centro de testes de satélite 5G no Grão-Ducado.

A OQ Technology, com sede no Luxemburgo, está preparada para criar um centro de testes de satélite 5G no Grão-Ducado. O projeto faz parte do esforço da empresa em tornar disponível a ligação mais rápida a partir do espaço, após ter sido concedida uma licença experimental.



O centro em Leudelange irá realizar testes de satélite ao vivo a partir dos terminais de utilizadores e carga útil da OQ Technology, e testar diferentes conjuntos de chips, equipamento e antenas, disse a empresa num comunicado de imprensa no sábado, tendo seleccionado a NanoAvionics como parceiro.

A empresa pretende utilizar o espaço para fornecer ligações 5G a partes remotas do mundo que de outra forma seriam de difícil acesso. Em 2019, a empresa anunciou que tinha testado com sucesso a tecnologia 5G no espaço utilizando satélites de um fornecedor diferente, o fabricante de nanosatélites Gomspace, que também está sediado no Luxemburgo.

A nova investigação faz parte de uma missão para promover parcerias entre o Luxemburgo e a indústria espacial europeia e é apoiada pelo governo do Luxemburgo e pela Agência Espacial Europeia (ESA).

A licença, que o governo luxemburguês e o regulador concederam à empresa dá acesso a três bandas de frequência distintas, duas para satélite móvel e uma para serviços móveis terrestres. A empresa planeia uma rede de 60 satélites em órbita terrestre baixa para fornecer cobertura global depois de ter lançado o primeiro - Tiger 2 - em junho, lê-se em comunicado.

Diz-se que a tecnologia 5G é mais rápida, processa mais dados e alcança áreas mais remotas do que a sua antecessora 4G e já está a ser implantada em muitas partes do mundo, incluindo no Luxemburgo, que deu início a um leilão para as frequências em 2020.

As empresas, incluindo os Correios e Tango do Luxemburgo, começaram a implantar a tecnologia móvel na cidade luxemburguesa no final de 2020.

