Técnica de Segurança Social chega ao Luxemburgo a tempo das permanências sociais

Henrique DE BURGO A assistente vai fazer a ligação entre os serviços de segurança social de Portugal e do Luxemburgo, com o objetivo de facilitar o processo da reforma dos emigrantes portugueses.

A técnica da Segurança Social portuguesa que vai trabalhar na Embaixada de Portugal no Luxemburgo deverá chegar ao Grão-Ducado juntamente com a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, durante as permanências sociais, que vão decorrer nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro.

A informação foi revelada à Rádio Latina pelo embaixador António Gamito.

A assistente da Segurança Social portuguesa vai fazer a ligação entre os serviços de segurança social de Portugal e do Luxemburgo, refere o embaixador, explicando como vai funcionar o atendimento.

A técnica portuguesa deverá chegar ao Luxemburgo durante as permanências sociais, organizadas pela Segurança Social portuguesa e pela Caixa Nacional de Seguro Pensões (CNAP) do Luxemburgo.

Permanências que este ano vão atender 162 pessoas, um número bastante inferior às 218 pessoas atendidas em abril do ano passado, explica António Gamito.

As novas permanências sociais, de apenas três dias, vão atender menos 56 pessoas do que em abril do ano passado.