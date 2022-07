"Abaixo de cão". À Rádio Latina, dois taxistas do Luxemburgo descrevem as más condições em que trabalham e garantem que a profissão é "mais perigosa do que a de polícia".

Taxistas no Luxemburgo. "Não somos criminosos. Estamos aqui para trabalhar"

“No Luxemburgo, os condutores de táxi são tratados abaixo de cão”. Quem o diz é Paulo Rocha, taxista no Luxemburgo e um dos ouvintes que participou no Linha Aberta, da Rádio Latina, sobre a situação no setor dos táxis.

O monopólio dos táxis no Luxemburgo tem os dias contados Inicialmente anunciada para 1 de janeiro de 2022, a reforma do setor ainda não aconteceu, mas continua a dar que falar.

O tema voltou à ribalta depois de o ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, ter anunciado que pretende criar uma plataforma semelhante à da Uber, gerida pelo Estado.

Na sua intervenção, Paulo Rocha destacou que os taxistas apenas estão a fazer o seu trabalho e exigiu mais respeito quer por parte do ministério, quer pela polícia. "Não somos criminosos. Estamos aqui para trabalhar", diz.

Para Paulo Rocha, a culpa dos preços elevados não é nem dos condutores, nem das empresas, mas sim do ministério. O taxista considera que o problema seria facilmente resolvido se o Governo estipulasse um preço fixo.

Outro dos participantes no Linha Aberta foi Salvador Morais, taxista há 17 anos, que quis lembrar que os condutores de táxi não têm salário fixo e que muitos viveram uma situação extremamente difícil durante a pandemia. Relata ainda algumas das dificuldades da profissão, que diz ser “mais perigosa do que a de polícia”.

Salvador Oliveira também defende tarifas fixas no setor e antecipa muita confusão com a abolição das diferentes zonas, prevista na reforma da lei que está a ser preparada por François Bausch.

O ministro da Mobilidade está a preparar uma reforma da lei de 2016, que veio, entre outros aspetos, liberalizar os preços. O objetivo era tornar as tarifas mais atrativas, mas o objetivo parece ter falhado.



