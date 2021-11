Um total de 3.287 pessoas completaram a vacinação contra a covid-19 na semana passada, elevando para 422.453 o número de residentes maiores de 12 anos completamente imunizados contra a doença.

Covid-19

Luxemburgo. Taxa de vacinação sobe 0,6% numa semana

Susy MARTINS Um total de 3.287 pessoas completaram a vacinação contra a covid-19 na semana passada, elevando para 422.453 o número de residentes maiores de 12 anos completamente imunizados contra a doença.

A taxa de vacinação completa subiu para 76,4% a 14 de novembro, representando mais 0,6% face à semana anterior (75,8%). Os dados são divulgados pelo Ministério da Saúde no boletim semanal sobre a situação pandémica.

Governo anuncia terceira dose da vacina para maiores de 18 anos “Estamos em plena quarta vaga da pandemia", afirmou o primeiro-ministro, Xavier Bettel.

A vacinação é uma das armas do Governo luxemburguês contra a pandemia e o Executivo quer chegar mais longe na taxa de vacinação.

No início do mês de outubro, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que o objetivo é ter entre 80% a 85% da população com vacinação completa.

E, foi justamente para dar um novo impulso à campanha de vacinação no país, que o Executivo introduziu a possibilidade do CovidCheck nas empresas e aboliu os autotestes para aceder a espaços públicos.

Ainda no final do mês de outubro, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, confiou à Rádio Latina que o fim da gratuitidade dos testes de diagnóstico à covid-19 e da não aceitação dos autotestes visa exercer “pressão” sobre os não vacinados.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.