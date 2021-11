A manter-se este ritmo, só daqui a mais de um mês é que o país deverá chegar aos 80% dos residentes maiores de 12 anos com vacinação completa. Ou seja, na semana entre o Natal e Ano Novo.

Covid-19

Taxa de vacinação aumenta para os 77% no Luxemburgo

Susy MARTINS A manter-se este ritmo, só daqui a mais de um mês é que o país deverá chegar aos 80% dos residentes maiores de 12 anos com vacinação completa. Ou seja, na semana entre o Natal e Ano Novo.

Semana a semana, a taxa de imunidade coletiva vai aumentando no Luxemburgo. De acordo com o balanço semanal mais recente do Ministério da Saúde, a 77% da população com mais de 12 anos já está vacinada, quando na semana anterior era de 76,4%. Mas o objetivo do Governo é ultrapassar os 80% de vacinados.

De acordo com os dados relativos à semana de 15 a 21 de novembro, a maioria das doses administradas são doses de reforço. A dose de reforço é recomendada pelas autoridades de Saúde para reforçar a imunidade face à variante Delta do SARS-CoV-2, mas não contam para a taxa de imunidade coletiva.

Assim, na semana passada foram administradas 18.088 doses, das quais 11.156 foram doses de reforço. Um total de 2.924 pessoas receberam a primeira dose, enquanto que 4.008 foram inoculadas com a segunda, tendo agora o esquema vacinal completo.

O Grão-Ducado tem aumentado ataxa de vacinação em 0,6% por semana, em média. A manter-se este ritmo, só daqui a mais de um mês é que o país deverá chegar aos 80% dos residentes maiores de 12 anos com vacinação completa.



A vacinação é uma das 'armas' do Governo luxemburguês contra a pandemia e o Executivo quer chegar mais longe na taxa de vacinação. Este foi, aliás, o motivo da introdução do CovidCheck nas empresas (ainda que facultativo) e abolição dos autotestes para aceder a espaços públicos e Horeca. Desde 1 de novembro que o CovidCheck (vacinado, testado ou recuperado) é obrigatório por exemplo para aceder aos hospitais, restaurantes, ou eventos culturais.



