O Luxemburgo tem uma das mais baixas taxas de trabalhadores com procura ativa de emprego da União Europeia.

Taxa de trabalhadores com procura ativa de emprego é das mais baixas na UE

O Luxemburgo tem uma das mais baixas taxas de trabalhadores com procura ativa de emprego da União Europeia.

De acordo com o mais recente estudo Randstad Workmonitor, 6% das pessoas que trabalham no Grão-Ducado estavam ativamente à procura de emprego no terceiro trimestre do ano, seja para melhorar a atual situação ou para acumular outro trabalho.



Abaixo do Luxemburgo aparecem apenas a Bélgica (4%) e a Áustria (4%).



No sentido contrário, Espanha, Itália, Grécia, Polónia, Suécia e Suíça figuram entre os países com a taxa mais alta, todos com com 11%, dois pontos percentuais acima da média europeia (9%).



O estudo foi elaborado a partir de mais de 13.500 inquéritos a trabalhadores de 34 países.