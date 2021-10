Questionado sobre o aumento das infeções em vacinados no Luxemburgo, o Diretor da Saúde diz que a taxa de incidência é um indicador mais fiável.

Jean-Claude Schmit

Diretor da Saúde relativiza aumento de infeções nos vacinados

Henrique DE BURGO

Apesar do aumento do número de infetados entre as pessoas com vacinação completa, nas últimas semanas, a taxa de incidência da covid-19 no Grão-Ducado continua a ser mais elevada nas pessoas não vacinadas. Segundo o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, a taxa de incidência entre os não vacinados é atualmente duas vezes superior à dos vacinados.

Questionado pela Rádio Latina sobre o aumento gradual de novos casos de infeção em pessoas totalmente vacinadas, Jean-Claude Schmit explica que a leitura mais correta não são os casos divulgados semanalmente, mas sim o cálculo da taxa de incidência. Leia mais aqui.

