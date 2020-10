O Luxemburgo foi o único Estado-membro onde a taxa de emprego subiu no segundo trimestre.

Taxa de emprego no Luxemburgo subiu 0,6% no 2º trimestre

O Luxemburgo foi o único Estado-membro onde a taxa de emprego subiu no segundo trimestre, na comparação em cadeia. De acordo com os dados divulgados pelo gabinete europeu de estatística, Eurostat, a taxa de emprego no segundo semestre foi de 71,8%, mais 0,6 pontos percentuais que no primeiro semestre (71,2%).

Já comparando com igual período do ano passado, o Luxemburgo acompanhou a tendência europeia, com um recuo de 1,3 pontos percentuais (73,1% no segundo trimestre de 2019).

No conjunto da União Europeia, a taxa de emprego foi de 72%, menos um ponto percentual face a igual período do ano passado e também ao primeiro trimestre (73%).

Quanto ao número de horas efetivas trabalhadas no Grão-Ducado houve uma quebra de 4,4% face ao trimestre anterior e de 9,3% na comparação com o período homólogo, devido à crise pandémica, explica o Eurostat.

Entre abril e junho, a subutilização da mão-de-obra no Luxemburgo chegou aos 12,2% da população ativa (11,5% no primeiro trimestre).



