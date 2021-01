A taxa de emprego no Luxemburgo recuou 0,2 pontos percentuais no terceiro trimestre de 2020, quando comparado com o trimestre anterior.

Taxa de emprego no Luxemburgo recua para 66,9% no 3º trimestre

Henrique DE BURGO A taxa de emprego no Luxemburgo recuou 0,2 pontos percentuais no terceiro trimestre de 2020, quando comparado com o trimestre anterior.

De acordo com os dados divulgados hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a taxa de emprego no terceiro trimestre foi de 66,9%, quando no segundo trimestre era de 67,1%.

Comparando com o período pré-pandemia, ou seja, o primeiro trimestre do ano, a percentagem é também praticamente idêntica.

Em contraciclo, e ainda na comparação em cadeia, a taxa de emprego na média dos países da OCDE subiu 1,9 pontos percentuais entre julho e setembro, para os 66,7%.

Já comparando com igual período do ano passado, o Luxemburgo acompanhou a tendência da OCDE, com um recuo de 0,9 pontos percentuais no terceiro trimestre.



