Acima da média dos 27, o Luxemburgo fechou o mês de maio com uma taxa de desemprego de 7,7%, um ponto percentual acima dos 6,7% da União Europeia.

Taxa de desemprego no Luxemburgo é superior à média europeia

Acima da média dos 27, o Luxemburgo fechou o mês de maio com uma taxa de desemprego de 7,7%, um ponto percentual acima dos 6,7% da União Europeia.

Divulgados esta quinta-feira, os números do Eurostat evidenciam a ferida aberta pela pandemia. Ao contrário da Bélgica (5,4%) e da Alemanha (3,9%), o Luxemburgo não está a inverter o cenário que se aprofundou a partir de março. Com 24 mil pessoas inscritas na Adem, continua distante da situação crítica de Espanha, onde o desemprego galgou para os 14,5%. Em sentido inverso, Portugal foi um dos poucos países da UE onde a taxa de desemprego até recuou de 6,3% em abril para 5,5% em maio.



"Geração crise"

Sem surpresas, o Eurostat conclui que, em geral, a tendência é mais evidente entre os jovens com menos de 25 anos, com uma taxa média de desemprego na UE de 15,7%. Novamente, acima da média, o Luxemburgo contabiliza 26,1% de jovens desempregados.

Questionado pelo CSV, o ministro do trabalho, Dan Kersch admitiu que, em comparação com o mesmo período do ano passado, "a percentagem global de pessoas à procura de trabalho aumentou dramaticamente em 33%" e que "a percentagem de pessoas com menos de 25 anos aumentou ainda mais dramaticamente em 59,1%".

Contra a maré, o Luxemburgo só não vai além da média europeia no que respeita ao aumento da taxa de desemprego feminino na União. Enquanto que na generalidade dos países, a taxa de mulheres à procura de trabalho se situa nos 7,2%, contra 6,4% nos homens, no Grão-Ducado o número de homens sem trabalho é superior. São décima. no Luxemburgo, 7,9% da população masculina estava desempregada em maio, em comparação com 7,5% para as mulheres.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.