Taxa de absentismo aumentou consideravelmente no mês de março

A crise sanitária provocada pela covid-19 teve consequências na taxa de absentismo dos trabalhadores no Luxemburgo. Os números foram apresentados, esta sexta-feira, pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider.

Desde o início da crise, o número de dias de baixa médica aumentou drasticamente, 52% no mês de março e 35% no mês de abril. Esta tendência tem repercussões na evolução mensal da taxa de absentismo dos assalariados, atingindo um pico de 6,3% no mês de março (era de 4,2% no ano anterior, ou seja um aumento de 4%), diminuindo para 5,4% em abril e 3,9% em maio.

Relativamente ao absentismo no ano passado, a taxa de baixas médicas aumentou de 3,8% em 2018, para 3,9% em 2019, ou seja ficou relativamente estável. Segundo o relatório, os trabalhadores faltaram em média duas vezes durante o ano, sendo que a duração é em média de 7,98 dias.

O custo direto das baixas, partilhado pelos patrões e pela Segurança Social, aumentou de 709 milhões de euros em 2018 para os 775 milhões, em 2019, ou seja aumentou 9,3%.

As doenças ligadas aos transtornos mentais e comportamentais representam a principal causa de baixas médias (17,3%), seguindo-se depois as doenças ligadas às articulações e aos ossos que representam 17% das baixas. A fechar o pódio estão as baixas médicas após uma intervenção cirúrgica (14,8%).



